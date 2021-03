À Anderlecht, des services communaux regroupés dans une nouvelle antenne: "Ça permettra d'agir rapidement"

Anderlecht veut se rapprocher de ses citoyens. Une première antenne de proximité a ouvert ses portes ce lundi 8 mars. L’objectif est de rassembler plusieurs services communaux (propreté, travaux publics, sécurité, police) en un seul endroit. Ce qui offrira une meilleure connaissance du terrain, facilitera la collaboration et permettra des réponses plus rapides. Le but est aussi de se rapprocher des citoyens dans une commune où les tensions envers la police notamment sont importantes. Anderlecht avait répondu à un appel à projet de la région bruxelloise. Comme 6 autres communes, elle avait remporté cet appel.

Des travaux sur la voie publique pour réparer les dégâts d’un accident. "Il y a un citoyen qui nous a prévenus qu'il y avait un potelet qui était renversé", raconte Achille Michiels, assistant technique des travaux publics.

Les gardiens de la paix constatent que les travaux sont bien effectués et poursuivent leur ronde. Ils découvrent d’autres infractions dans de nombreuses rues. Des dépôts clandestins qu’ils prennent en photo et partagent avec leurs collègues.

Abdel est lui chargé de ramasser ces dépôts et de tenter de trouver les auteurs. "Il y a énormément de tickets de magasin. On sait déterminer que ça vient de chez lui", raconte ce référant au service verbalisation. Une collaboration entre les services facilités par ce nouveau lieu où tous sont représentés : propreté, travaux et sécurité. Des réunions permettent de mieux collaborer.

"Là on a quand même pas mal d'attroupements et de regroupements de jeunes, moins jeunes, de gens du voyage", explique Ayad Naziha, manager de l'antenne de proximité.

Les gardiens de la paix ne parviennent par exemple plus à contrôler des attroupements en soirée. La police est donc appelée en renfort. "Notre service koban travaille dessus aussi. Ils font déjà des passages. Ils interviennent là où nécessaire mais on va intensifier", raconte un policier.

"On aura une meilleure connaissance du terrain. Donc chaque spécialiste est sur place. On a une meilleur connaissance de ce qui se passe. On a une meilleure connaissance de l'information et on se l'échange directement. Donc, ça facilite la communication, les échanges, ce qui nous permettra d'agir rapidement", explique Ayad Naziha.

L’objectif de cette antenne est aussi de se rapprocher des citoyens et de briser le mur avec l’autorité.

"Le cadre est déjà différent. Ici c'est une antenne communale, c'est un peu plus familial. Déjà je serai simplement en pull et pantalon. Il n'y a pas un uniforme avec un gilet par balle qui pourrait impressionner", estime Ingrid de Keyzer, agent de quartier de la zone de police midi. A terme la commune compte ouvrir 8 antennes de proximité sur son territoire.