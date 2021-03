Coronavirus en Belgique: Yves Van Laethem explique pourquoi la Belgique décide de poursuivre la vaccination avec AstraZeneca

Le Conseil supérieur de la santé (CSS) a maintenu lundi sa décision de poursuivre la vaccination contre le Covid-19 avec le vaccin AstraZeneca en Belgique. Le CSS reste aligné sur la position de l'Agence européenne des médicaments (EMA).

Yves Van Laethem, le président de la "section vaccination" du Conseil supérieur de la Santé, a expliqué la position de la Belgique dans le RTL INFO 19H.

"Très clairement, le CSS a décidé de poursuivre la vaccination avec ce vaccin. Il pense que l’intérêt pour la santé publique, au moment crucial où nous entamons la vaccination des plus de 65 ans, est largement supérieur aux risques potentiels, tout en reconnaissant qu’il va écouter avec attention les arguments des pays qui nous entourent, qui pour l’instant ont suspendu la vaccination avec parfois très peu de données scientifiques publiées."

Ce ne serait pas plus "prudent" de faire comme les autres ? "Pour l’instant, ces cas sont tellement peu nombreux et tellement peu documentés que l’interruption de la campagne serait plus délétère qu’autre chose. Nous allons bien sûr suivre ce qu’il se passe notamment au niveau du Prac (le comité de sécurité de l’agence européenne des médicaments), qui va se réunir demain et jeudi. Nous nous alignerons sur leurs positions."

Vous n'avez pas peur qu'il y ait des "refus" dans certains centres de vaccination en Belgique et que ça ralentisse la campagne ?

"Dans la plupart des pays qui nous entourent, la décision a été prise par le politique. Beaucoup plus que par les agences de sécurité elles-mêmes. Donc on se trouve devant un jeu de domino politique dans lequel, parce que crainte il y a, le pouvoir décide de suspendre des campagnes. On a décidé de notre côté, pour des raisons qui nous semblent scientifiques, de poursuivre cette campagne et de s’aligner sur les décisions tout aussi scientifiques prises par les autorités. J’espère que la population comprendra que dans son intérêt, et spécialement chez les plus de 75 ans, est réellement d’être vacciné."