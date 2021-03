Vaccination en Belgique: voici les réponses à vos questions

Vous êtes toujours nombreux à nous poser vos questions via le bouton orange Alertez-nous sur la campagne de vaccination, auxquelles RTL INFO va tenter de répondre. Au fil des jours, nous interrogeons des spécialistes à ce sujet.

La première question abordée ce lundi soir vient de Marc, de Marche-en-Famenne qui nous dit que "plusieurs personnes de 80 ans et plus n'ont toujours pas reçu de convocation. Comment est-ce possible ?"

La règle en Wallonie est qu’on convoque les plus de 65 ans et on commence par les personnes les plus âgées (90 ans, 80 ans, 70 ans, etc…). Pareil à Bruxelles pour les plus de 75 ans.

En Wallonie, ce sont les centres de vaccination qui envoient ces convocations papier aux personnes concernées et en fonction des doses de vaccin disponibles. Les invitations ont commencé à être envoyées la semaine dernière dans les centres qui étaient déjà ouverts. Si le centre de votre région ouvre aujourd’hui, il faudra encore patienter quelques jours. Attention, on parle ici des convocations papier. Les électroniques ont déjà été envoyées il y a 2 semaines aux personnes dont l’administration connaissait déjà l’adresse mail. C’est pour cette raison que dans certaines régions, certaines personnes plus jeunes ont déjà reçu l’invitation, tandis que d’autres plus âgées, qui n’avaient pas transmis leur adresse mail, n’ont pas encore d’invitation.

Autre question d'Eric, qui a pris rendez-vous pour sa maman au Centre de vaccination de Tournai. Il s'étonne du délai entre les rendez-vous pour les 2 doses: 80 jours. "Est-ce normal ?"

La réponse est oui. A Tournai, on vaccine avec le vaccin d’Astrazeneca. Le délai recommandé entre deux doses est de 12 semaines, donc 84 jours. Le deuxième rendez-vous de la maman d’Eric est tout à fait dans les temps.

Les scientifiques rappellent que pour le vaccin d’Astrazeneca, plus on attend entre deux doses, plus l’efficacité est élevée.

Le délai n’est pas le même pour tous les vaccins. Il est passé de 21 à 35 jours pour le vaccin de Pfizer, et de 28 jours pour le vaccin de Moderna.

Enfin, Stéphanie nous dit que sa grand-mère de 90 ans a été vaccinée ce lundi matin au Centre de Bierset, et elle demande "Pourquoi ces personnes âgées ne peuvent-elles pas être vaccinées à domicile ?"

Car pour l’instant, la campagne de vaccination est aussi et surtout un défi logistique. Certains vaccins doivent être conservés à -70 degrés. Ils arrivent dans des flacons de 10 doses, et une fois qu’on a ouvert la fiole, il faut vacciner 10 personnes en même temps et rapidement. Ce sont des contraintes qui sont difficilement conciliables avec une vaccination à domicile. Néanmoins, en Wallonie et à Bruxelles, des équipes mobiles sont sur le point d’être mises en place. D’ici le début du mois d’avril, elles pourront se rendre chez les gens qui ne peuvent absolument pas se rendre dans un centre de vaccination. Cela devra rester une exception. L’impossibilité de se rendre dans un centre de vaccination devra être attestée par un médecin.