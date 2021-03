Braquage d'un Carrefour Express à La Louvière en 2019: reconnaissez-vous un de ces hommes (vidéo)?

À la requête du parquet de Mons, la police demande de diffuser l'avis suivant.

Le mardi 22 octobre 2019 vers 08h50, à La Louvière, un vol à main armée a été commis au magasin Carrefour Express situé Place du Souvenir.

Deux individus s'avancent vers le commerce. L'un d'entre eux est équipé d'un vélo.

Le premier individu pénètre dans le magasin, il sort une arme de son pantalon et la brandit en direction de l'employée et d'une cliente.

Pendant ce temps, le second auteur bloque la fermeture de la porte avec la roue arrière de son vélo. Le braqueur s'avance vers les victimes, il menace la caissière en lui jetant un sac et réclame l'argent de la caisse. La cliente effrayée s'empare de son sac de course au moment où le malfrat dépose son arme sur le comptoir pour plonger ses mains dans la caisse. Son arme glisse alors lentement en s'éloignant de lui sans qu'il ne le remarque. La cliente quitte précipitamment les lieux et l'auteur s'empare de l'argent et de son sac. Il récupère son arme et quitte les lieux avec calme.

Il rejoint son complice, embarque debout à l'arrière du vélo et tous deux prennent la fuite à coup de pédale.

Le premier auteur est de corpulence mince. Il était vêtu d'un pantalon de training noir avec des lignes rouges sur les côtés, d'un sweat à capuche foncé et d'un masque buccal blanc. Il était en possession d'un sac en tissu noir avec un logo carré et d'un pistolet argenté avec la crosse noire.

Son complice semble avoir le visage particulièrement fin, ainsi qu'un nez prononcé. Il est de corpulence mince. Il portait des vêtements foncés et un sweat à capuche gris clair. Il se déplace sur un vélo VTT homme noir muni de repose-pieds à l'arrière.

Témoignage

Si vous reconnaissez ces deux individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.