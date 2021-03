Vérif' RTL info: le vrai du faux sur les effets secondaires liés aux vaccins contre la covid 19

Ces derniers jours, il y a beaucoup d'inquiétudes autour du vaccin Astrazeneca après plusieurs cas de thromboses en Europe. Aucun lien de causalité n'a été établi, mais l'agence européenne des médicaments étudie ces cas et rendra un avis ce jeudi. Quels sont les effets secondaires des différents vaccins contre la Covid 19 et quels sont les chiffres en Belgique? C'est la Vérif' RTL info

En Belgique, l'agence fédérale des médicaments récupère toutes les données sur les effets secondaires des vaccins. Chaque personne vaccinée peut déclarer un effet indésirable sur une plateforme en ligne. Ces données sont ensuite traitées et enregistrées sur une base de données européenne de pharmacovigilance qui s'appelle EudraVigilance. Depuis le début de la vaccination en Belgique, moins de 1% des vaccinés ont déclaré un effet indésirable. Il s’agit en majorité (68 pourcent sur la totalité des effets indésirables) de symptômes de courte durée comme un état grippal pendant quelques heures, de la fière, ou un malaise. Une minorité (33 pourcent sur la totalité des effets indésirables) est considérée comme grave. La fièvre ou la douleur musculaire est si forte, que la personne ne peut pas travailler ou sortir de chez elle. 52 personnes sont décédées dans les semaines qui ont suivi leur vaccination. Mais après analyse de chaque cas clinique, aucun lien de causalité avec le vaccin anti covid n'a été établi avec ces décès. Il faut préciser un détail important : Si les effets indésirables graves ont l’air si nombreux, c’est parce qu’ils sont traités en priorité. Les effets indésirables graves pourraient donc être proportionnellement moins nombreux, quand tous les dossiers auront été traités. Pour les vaccins à ARN messager de Pfizer/BioNTech et Moderna, des effets indésirables ont été constatés plusieurs jours après l'administration du vaccin. Des personnes ont déclaré des rougeurs et des gonflements qui ont disparus généralement après plusieurs jours. Il s'agirait d'une réponse immunitaire de l'organisme.

AstraZeneca et les cas de thromboses en Belgique

L'agence fédérale des médicaments a enregistré 11 signalements de thrombose et d'autres affections liées à des caillots sanguins après administration du vaccin AstraZeneca. Ces données sur l'AstraZeneca ont été déclarées après la couverture médiatique des autres cas de thromboses en Europe, alors qu'ils sont apparus avant. A l'heure où nous écrivons cet article, aucun lien de causalité n'a été établi entre la thrombose et le vaccin anti covid. L'agence européenne des médicaments étudie plus en détails les cas déclarés et doit rendre son avis jeudi 18 mars.

Pas plus d'effets secondaires que les autres vaccins

En Belgique, moins de 1 pourcent (0,86%) des personnes vaccinées ont déclaré un effet indésirable. C'est le Pfizer/BioNTech qui a été le plus administré, suivi de l'Astrazeneca et du Moderna. Les chiffres montrent que le vaccin Moderna provoque légèrement plus d'effets secondaires (1,7%) que l'Astrazeneca (1,5%) et que le Pfizer/BioNTech (0,7%). Ces chiffres ne sont pas plus élevés que pour les autres vaccins. En général, entre 1 et 10 pourcent de cas d'effets secondaires sont déclarés après les autres vaccins injectables.