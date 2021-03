Face à la crise, l'Ancienne Belgique se réinvente et lance une salle de concert virtuelle

(Belga) Face à la pandémie et à l'impossibilité d'organiser des concerts depuis des mois, l'Ancienne Belgique (AB) se métamorphose et devient "Nouvelle Belgique", une salle de concert virtuelle. Pour la première fois dans le pays, les fans pourront admirer leur artiste préféré en live dans un environnement de gaming interactif, annonce mardi la salle bruxelloise.

La "Nouvelle Belgique" est une scène virtuelle, qui permet à un artiste de se produire en live pour ses fans dans un environnement 3D spécialement conçu pour l'AB. L'espace a été façonné avec le soutien de visit.brussels, Proximus et l'agence créative Poolpio. "Grâce au travail des techniciens son & lumière de l'AB, le spectateur a l'impression d'assister à un vrai concert. La particularité unique de cette expérience, c'est que tout ce qu'on voit sur la scène virtuelle a lieu simultanément dans le monde réel", fait valoir l'institution. "L'événement s'apparente à un jeu en ligne. Les spectateurs pourront se déplacer librement dans la copie de l'Ancienne Belgique (balcons rouges et bar compris) et interagir les uns avec les autres, ainsi qu'avec l'artiste", explique Hervé Verloes, cofondateur de Poolpio. C'est le rappeur belge Zwangere Guy, un habitué de l'AB, qui donnera, le 12 avril prochain, le coup d'envoi à ces concerts numériques. "Je n'ai pas pu jouer pendant un an, mais j'ai bien l'intention de mettre le feu à l'AB, même si c'est en mode di-GUY-taal", plaisante 'El Jefe' de Bruxelles. troque sa forme habituelle L'AB a toujours été à la pointe de l'innovation et de l'expérimentation. Face à l'incertitude quant à une éventuelle réouverture à pleine capacité, la salle bruxelloise est partie en quête d'une expérience musicale alternative. "Les temps étranges nourrissent de nouvelles opportunités. L'opportunité de réaliser des expériences qui explorent l'horizon. L'opportunité de libérer - sous l'impulsion de la crise - un espace où quelque chose serait, malgré tout, possible. Un endroit où l'on pourrait, malgré tout, à nouveau rêver. Notre projet 'Nouvelle Belgique' constitue, sans aucun doute, une telle opportunité. Ce projet permet de reconnecter le public et l'artiste de manière créative. L'objectif, à terme, est de rouvrir grandes les portes tant physiques que numériques de notre salle de concert¿ ", souligne Tom Bonte, directeur général de l'Ancienne Belgique.