Ce vignoble liégeois menacé par un projet de construction: le "Trou Loulou" pourrait faire le sauver

La moitié d'une parcelle de 4 hectares de vignes, située juste à côté du village d'Eben-Emael, en province Liège, est menacée par le projet d'extension de la carrière du cimentier CBR. Cette parcelle est l’une des meilleures pour la culture des vignes. Elles ont été planté il y a 10 ans et commencent à peine à produire du raisin. Mais le projet de construction pourrait faire disparaitre la moitié du terrain.

L’extension porte sur une surface d'un peu plus de 100 hectares. Les responsables de CBR ont pour objectif d'exproprier 2 hectares qui se trouvent sur le tracé d'extension. Les responsables de la coopérative "Vin de Liège" s'y opposent car cette parcelle est la plus qualitative du domaine. Qui plus est, cela prend de nombreuses années pour que des vignes nouvellement plantées arrivent à maturité.

Ils espèrent pouvoir bénéficier de l'exception dont bénéficie ce que l'on appelle le "Trou Loulou", une réseau de galeries exceptionnelles, qui se situe juste à côté des vignes, dans la prolongation du tracé de l'extension elle aussi. Les responsables de la coopérative ne comprennent pas pourquoi CBR se lancerait dans une telle expropriation, car elle serait très onéreuse en dédommagements.