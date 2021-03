Confinement : restaurants et hôtels lituaniens organisent "La Cène" de protestation

De nombreux restaurants et hôtels lituaniens ont sorti mardi des tables et des lits sur les places publiques, exhortant le gouvernement à aider davantage leur secteur frappé de plein fouet par la pandémie.

Les menus traditionnels ont été remplacés par des panneaux annonçant "La Cène", une allusion au dernier repas du Christ, et les tables ont été recouvertes de nappes noires. Des couronnes funéraires ont été déposées au pied des lits installés devant le siège du gouvernement à Vilnius, la capitale.

"L'ensemble du secteur, les restaurants, les bars et surtout les hôtels, traverse une période très difficile et nous avons besoin d'un soutien bien plus important de la part de notre gouvernement", a déclaré à l'AFP Juozas Vainora, employé dans un hôtel.

Selon Vincent Degeorge, le propriétaire d'un café français, "les restaurants, le tourisme est en train de mourir, tout va faire faillite".

"Je ne veux pas mourir sans me battre", a-t-il insisté.

Evalda Siskauskiene, à la tête d'une association d'hôteliers et de restaurateurs, a affirmé que le secteur dans son ensemble avait perdu plus de 300 millions d'euros en Lituanie à cause de la pandémie et qu'une vague de faillites risquait de surgir si le gouvernement n'augmentait pas les subventions.

"Nous avons atteint le fond et ne pouvons plus survivre. Le soutien de l'État reste ridicule", a-t-elle déclaré.

Le ministère lituanien de l'Économie a chiffré l'aide publique accordée à cinq millions d'euros cette année et s'est engagé à augmenter ses versements prochainement.

La Lituanie, un pays de la zone euro qui compte 2,8 millions d'habitants, a imposé un deuxième confinement partiel en novembre, ce qui signifie que les bars et les restaurants ne peuvent offrir que des plats à emporter depuis plus de quatre mois.

Le nombre des touristes étrangers en Lituanie a chuté de 73% l'an dernier par rapport à 2019, selon les données officielles.