Réservations de vacances chez TUI pour le moment: forte baisse, voici les grandes tendances 2021

TUI enregistre cette année 60 % de réservations en moins par rapport aux excellents mois de janvier et de février 2020, rapporte le tour-opérateur dans un communiqué de presse. L’envie de voyager reste cependant bien présente : en décembre 2020, une enquête de TUI révélait que 80 %

des clients interrogés souhaitaient partir cet été mais qu’ils attendaient d’avoir plus de certitude quant à la possibilité de voyager pour réserver.

Les réservations enregistrées en janvier et février 2021 mettent en avant de nouvelles tendances dans le comportement des voyageurs belges:

1. Un vacancier sur trois (30 %) a payé son voyage avec un bon à valoir Corona reçu en 2020. Ces voyageurs ont utilisé leur bon pour une nouvelle réservation, tout en comptant sur la garantie d’échange qui leur permet de changer d’avis et de modifier leur réservation jusqu’à deux fois.

2. TUI note aussi que certains Belges reportent des voyages du printemps à l’automne. En janvier et février 2019, 48 % des réservations concernaient un départ en avril, mai ou juin et seulement 11 % concernaient septembre ou octobre. Cette année, ces proportions sont complètement différentes: 26 % des réservations actuelles concernent un départ au printemps et 28 % en automne. Ces reports s’expliquent sans doute par la conviction que la vaccination sera terminée cet automne.

3. 23 % des voyageurs choisissent cette année des vacances près de chez eux ( à moins de 500 km de leur domicile), alors qu’ils n’étaient que 10 % en 2019.

4. Les sports d’hiver et les citytrips sont les grands perdants : les vacances au ski ont dû être annulés, vacances de Pâques comprises, tandis qu’à peine 2 % des voyageurs ont réservé un citytrip au cours de ces deux derniers mois, contre 8 % en 2019. A peine 2 % des voyageurs ont réservé un citytrip au cours de ces deux derniers mois, contre 8 % en 2019.

Néanmoins, malgré la crise covid, on constate des destinations classiques dans le TOP 5 des réservations:

Top 5 actuel des vacances en avion pour la saison d’été

Espagne, Grèce, Turquie, Tunisie, Portugal.

Top 5 actuel des vacances en voiture pour la saison d’été

France, Belgique, Autriche, Allemagne, Italie.