Coronavirus - Jambon veut la réouverture des terrasses à Pâques "s'il y a consensus"

Le ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA) continue à plaider pour la réouverture des terrasses horeca lors des vacances de Pâques, mais il faut que cette mesure fasse "consensus" avec les autres gouvernements, selon lui. La question doit être abordée lors du Comité de concertation (CodeCo) du 26 mars, a-t-il indiqué mercredi sur Radio 1 (VRT).

"En ce qui me concerne, mais il faut continuer à surveiller les chiffes de contamination chaque jour, les assouplissements prévus en avril ne sont pas menacés. Mais il faut toujours être prudent dans cette pandémie", a dit le ministre-président flamand. Face à la remontée des chiffres de contamination, le ministre fédéral de la Santé Franck Vandebroucke se veut prudent au sujet de la réouverture des terrasses. La N-VA aimerait qu'elles soient déjà rouvertes pour les vacances de Pâques, qui commenceront le 3 avril. Lors du dernier CodeCo, il avait toutefois été décidé d'une réouverture au 1er mai seulement. Pour M. Jambon, permettre les terrasses dès Pâques serait toutefois "une bonne idée". "A Pâques, il fera peut-être beau. Les gens peuvent à présent sortir à dix. Ils vont donc occuper les places et les parcs. Va-t-on à chaque fois envoyer la police pour vérifier? Il serait mieux d'assurer un accompagnement. Des terrasses avec quatre personnes, bien organisées, avec désinfection et respect des distances, ce serait mieux. Les gens vont de toute façon sortir", estime M. Jambon, qui veut toutefois un "consensus" des différents gouvernements sur cette question.