Action symbolique à la police de Liège après la casse de samedi: "Il n’y a pas de vivre ensemble possible avec ces gens"

La police de Liège a mené une action symbolique ce mercredi suite aux émeutes de samedi. Des agents affiliés à l'un des deux principaux syndicats de police ont distribué des fleurs aux commerçants ce matin. Parce que, comme la police, les commerçants ont été agressés.

Ils se sont par exemple rendu au Quick, à deux pas duquel les émeutes se déroulaient. "Ça devait être impressionnant je pense. C’était juste là. Je voyais de images et j’avais appelé un collègue qui travaillait pour qu’il me montre en direct. Et ouais, ils étaient juste là", témoigne un jeune vendeur qui a réceptionné les fleurs.

Fabrice Discry, délégué permanent du Syndicat National du Personnel de Police et de Sécurité, explique les raisons de cette action. "Nos collègues ont peur d’intervenir aujourd’hui. Imaginez. C’est le monde à l’envers. Finalement, la loi est faite par les casseurs aujourd’hui ce qui est inadmissible", déplore-t-il.

Les casseurs de samedi s’étaient ensuite rendu au commissariat de police le plus proche pour l’attaquer aussi. "Ben voilà", constate Thierry Belin, secrétaire national du syndicat SNPS, face aux vitres brisées. "Il faut y aller hein. Vous avez vu l’épaisseur des vitres ? C’est quoi l’intention ? C’est le désœuvrement ? Non, moi j’appelle ça de l’ordre de voyous, de casseurs, de crapules. Quand on se comporte comme ça, il n’y a pas de vivre ensemble possible avec ces gens. Impossible."

Seul un parti était présent : le MR, au travers de son président Georges-Louis Bouchez.