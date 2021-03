Les imprimantes et les ordinateurs ont la cote après un an de télétravail

Après un an de confinement, de télétravail et de cours à distance, le nombre de photocopieuses vendues a augmenté de 21% entre 2019 et 2020.

Une augmentation des ventes de photocopieuses qui est logiquement suivie par une augmentation du nombre de cartouches d’encre vendues. Ce qui représente un certain coût. "C’est très cher je trouve, nous dit un témoin, il y a des gens qui font des cartouches pirates qui fonctionnent très bien. Je pense que je vais aller en acheter."

Pour remédier à cela, il existe d’autres alternatives que les cartouches pirates. "Avec ce modèle d’imprimante, on peut remplacer les couleurs avec des recharges qui coutent 11 euros par couleur", explique Janick de Saedeleer, porte-parole chez Mediamarkt.

Une autre solution moins onéreuse se présente par les imprimantes laser qui consomment moins d’encre.

Les imprimantes n’ont pas été les seuls appareils électroniques à être plébiscités par les clients. "Il y avait plusieurs personnes de la famille qui devaient être équipés en même temps pour les réunions du boulot, pour les cours à domicile, donc on a eu un boum sur les ventes d’ordinateurs portables, d’écrans, de webcams, d’imprimantes, de claviers et de casques aussi", explique Frédéric Berghmans, directeur de la communication des magasins Krëfel.