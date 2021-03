Vers un label sanitaire UE pour les hôtels, restaurants et établissements touristiques

(Belga) Outre le certificat de vaccination, la Commission européenne a proposé mercredi une approche coordonnée en vue d'une levée progressive des restrictions liées à la Covid-19, lorsque la situation sanitaire le permettra.

Cette approche, qui sera discutée au sommet européen des 25 et 26 mars prochains, prévoit notamment la création d'ici l'été d'un label sanitaire à utiliser, sur base volontaire, par les établissements de tourisme, d'hébergement et de restauration. La Commission a demandé au CEN, l'organisation de normalisation, d'élaborer ce label en coopération avec ces secteurs et les États membres. Pour aider les Etats membres à alléger les restrictions lorsque la situation le permettra, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) élabore pour avril un outil numérique d'évaluation des niveaux reflétant la situation épidémiologique dans chaque État membre, montrant ainsi les marges de manoeuvre disponibles. L'ECDC va aussi publier prochainement des orientations techniques sur les autotests pour la Covid-19, qui commencent à arriver sur les marchés. Parmi d'autres mesures comme le partage des données de tracing de manière encadrée, des recommandations publiées ce mercredi doivent faciliter la surveillance des eaux usées afin de suivre la Covid-19 et ses variants. (Belga)