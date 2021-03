Voici les produits alimentaires dont le prix a le plus augmenté en raison de la crise sanitaire

La crise sanitaire a eu un impact sur le prix de certaines denrées alimentaires. C'est le cas des fruits, des légumes et même des crevettes. Et pourtant, le "coût moyen" de nos dépenses n'a pas vraiment augmenté.

Les crevettes grises décortiquées ont souffert de la crise sanitaire. Le paquet coute plus cher qu’avant l’apparition du virus. En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, la barquette de 200g de crevettes grises coûte environ 12€, soit 2 euros de plus qu'avant la crise sanitaire. "Normalement, ces crevettes sont pelées au Maroc, et donc, à cause du confinement, ça n'a pas pu être fait là-bas, éclaire Peter Vanherreweghe, directeur de l’Observatoire des prix. Cela a eu comme résultat d'augmenter fortement le prix des crevettes grises".





Aliments non transformés : 5% plus cher

Les fruits de mer ne sont pas les seuls aliments frais à connaître une hausse de prix en 2020. Fruits frais, viande de porc et légumes font partie des produits dont les prix ont le plus augmenté l’an dernier. Au total, les aliments non transformés coûtaient près de 5% plus cher que l’année précédente. Une augmentation compensée par la baisse des prix des produits énergétiques comme le carburant ou l’électricité. "C'est très équilibré, explique Peter Vanherreweghe, directeur de l’Observatoire des prix. On observe une inflation de 0,4% en 2020".

0.4% c’est une inflation des prix comparable à celles de nos voisins français et allemands. En 2019, les prix du fameux panier de la ménagère avaient augmenté de 1.2%.