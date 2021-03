AstraZeneca: pourquoi est-il si compliqué d'organiser la livraison des vaccins?

Sur les 750.000 doses d’Astrazeneca que la Belgique devait recevoir, seulement 500.000 seront livrées. C'est donc un tiers de doses en moins.

La baisse de livraison est particulièrement concentrée sur les deux dernières semaines du mois. La disponibilité des doses n’est confirmée que de semaine en semaine, ce qui rend difficile la planification. Ce sont les régions qui gèrent la planification de la distribution, puis les centres de vaccination ou les hôpitaux.

"Il ne suffit pas de prendre des camionnettes. Il faut des transports réfrigérés. Le dépôt 'Medista' se situe à Zaventem. Si au quotidien, nous devons réaliser des transports inter-sites, par exemple dans la province du Luxembourg, dans le Hainaut et en Flandre, cela va multiplier les transports. Ce qui est dommageable pour la stabilité des vaccins. Et ce sont aussi des transports qui sont très coûteux", explique Sabine Stordeur, coresponsable du groupe d’experts vaccination.

800 RDV annulés au CHU à Liège

Il n’y a que dans certains centres ou hôpitaux que le manque de doses du vaccin Astrazeneca se fait fortement sentir. Aucun problème par exemple dans le centre géré par la Croix Rouge à l'aéroport de Liège-Bierset. Pas de souci non plus au centre de Soignies ni à celui de Court-Saint-Etienne. "L'exercice de planification est complexe à réaliser. Il dépend d'une part des doses qui sont disponibles mais aussi de la vitesse de vaccination des différents centres. Si vous avez attribué un certain nombre de doses à un centre qui vaccine beaucoup plus rapidement qu'un autre, et qui vide plus rapidement le stock qui lui est attribué, il peut être en pénurie. Alors qu'un centre voisin qui a obtenu une dotation plus ou moins généreuse mais à vacciner plus lentement, se retrouve avec des doses encore disponibles", éclaire Sabine Stordeur.

Ce mercredi, le CHU de Liège a pourtant dû annuler 800 rendez-vous, faute des doses d’Astrazeneca nécessaires. Les difficultés d’approvisionnement d’AstraZeneca étaient déjà connues. Elles devraient cependant se prolonger jusqu’à la fin du mois de juin au moins. Seuls 100 millions de doses sont finalement livrables au premier semestre en Europe sur les 300 millions prévus initialement.