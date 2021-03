Prévisions météo: attention aux plaques de givre ce matin

Aujourd'hui le temps restera variable avec ce matin, déjà des averses dans l'ouest du pays. Dans l'est du pays, la journée débutera avec un risque de brouillard (givrant) et quelques plaques de givre ou de glace. L'Institut Royal Météorologique (IRM) a émis une alerte jaune, jusqu'à 10 heures ce matin, en raison d'un risque local de plaques de givre ou de glace sur l'est du pays. Principalement en Ardenne, des bancs de brouillard givrant pourront se former par endroits.

En cours de journée, le ciel deviendra très nuageux partout avec quelques averses ou quelques faibles pluies. En Ardenne, les précipitations auront parfois un caractère hivernal. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes à 7 degrés dans l'ouest et le centre. Le vent sera faible et plus tard modéré de nord à nord-nord-ouest. A la mer, il deviendra progressivement assez fort.

Ce soir et en début de nuit, le temps restera très nuageux avec parfois quelques averses ou des périodes de pluie. Sur les sommets ardennais, il s'agira de précipitations hivernales. En cours de nuit, le temps deviendra sec à partir du nord et du nord-ouest avec progressivement de larges éclaircies. Les minima oscilleront entre -3 degrés en Hautes Fagnes à + 3 degrés à la mer. Dans le centre, ils seront proches de 0 degré. Le vent sera modéré de nord, s'orientant au nord-nord-est.

Vendredi, la journée débutera sous un temps ensoleillé sur la plupart des régions. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux pouvant localement laisser échapper une averse (à caractère hivernal sur les hauteurs de l'Ardenne). Les maxima seront compris entre 0 degré en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine. Le vent de nord-est, modéré à parfois assez fort, augmentera la sensation de froid, avec des rafales voisines de 50 km/h. Durant la nuit de vendredi à samedi, les températures chuteront pour atteindre des minima autour de 0 ou -1 degré dans la région côtière, de -2 à -5 degrés sur l'ouest et le centre du pays, et de -5 à -9 degrés en Ardenne (voire éventuellement plus bas dans certaines vallées).

Après une nuit froide avec des gelées généralisées, la journée de samedi sera marquée par un temps calme et sec. Il fera d'abord ensoleillé partout. Ensuite, des champs nuageux en provenance de la mer du Nord envahiront progressivement la moitié nord du pays. Les maxima seront compris entre -2 et +2 degrés en Ardenne, et entre +2 et +6 degrés ailleurs, sous un vent faible à modéré de secteur nord-est.

Dimanche, de l'air plus humide en provenance de la mer du Nord affluera sur notre pays. Des éclaircies seront encore possibles sur le sud en début de journée mais, ensuite, les nuages bas présents sur le nord se généraliseront à l'ensemble du territoire; ils donneront parfois lieu à de faibles pluies ou bruines l'après-midi. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 ou 9 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.

La journée de lundi débutera probablement sous la grisaille. L'après-midi, la couverture nuageuse devrait graduellement se déchirer. Les maxima se situeront entre 3 et 6 degrés en Ardenne, et entre 6 et 8 degrés ailleurs. Vent généralement faible de nord à nord-est.

Mardi, après la dissipation de la brume ou des bancs de brouillard (givrant), nous devrions bénéficier de larges éclaircies. Ensuite, les passages nuageux deviendront plus nombreux. Le temps restera toutefois sec avec des maxima de 6 ou 7 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 10 ou 11 degrés sur l'ouest. Le vent sera faible à modéré de secteur est-sud-est à est-nord-est.

Mercredi, il fera généralement très nuageux mais le temps restera probablement sec. Les maxima seront compris entre 7 et 12 degrés. Le vent tournera au sud-ouest.