Shaama manifeste SOUS L'EAU pour le climat: "C'est notre plus grand outil contre la crise climatique" (vidéo)

L'activiste climatique et scientifique mauricienne Shaama Sandooyea a fait la première manifestation pour le climat sous l'eau dans une partie reculée de l'Océan indien occidental.

C'est dans le banc Saya de Malha, qui abrite la plus grande prairie d'herbes marines du monde, que Shaama Sandooyea a choisi d'organiser son action en faveur du climat. Son but ? Attirer l'attention sur le danger du réchauffement climatique et de la montée des mers.

La jeune femme de 24 ans souhaite ainsi sensibiliser à l'importance des écosystèmes d'herbiers marins. Le banc Saya de Malha est devenu une priorité pour la conservation en raison de son rôle-clé dans l'absorption du dioxyde de carbone. "C'est notre plus grand outil contre la crise climatique", a expliqué Shaama Sandooyea.

Des milliers d'espèces marines dépendant de l'étendue d'herbes marines pour leur nourriture et leur habitat. "Il y a beaucoup de vie dans l'océan que nous ne connaissons pas, qui existe et qui est magique. Elle ne devrait pas souffrir à cause des décisions que les gens prennent."