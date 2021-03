Jette: les pompiers évacuent en pleine nuit une personne via l'auto-échelle, elle a été intoxiquée par la fumée

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, jeudi matin vers 03h00, pour un incendie au niveau du toit d'un immeuble de trois étages, rue Paul Michiels à Jette. Une personne a dû être évacuée par les pompiers via l'auto-échelle. Intoxiquée par la fumée, elle a été emmenée à l'hôpital.



Les pompiers se sont trouvés face à une toiture embrasée à l'arrière de la maison. "Selon les informations recueillies sur place, il s'agissait d'une maison inhabitée et en rénovation. Néanmoins, la présence éventuelle de personnes nous a été signalée", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Une personne se trouvant sur le toit à l'avant a été évacuée par l'auto-échelle. Une opération "search & rescue" intensive a été entreprise pour rechercher deux autres personnes signalées présentes.

"L'accès à plusieurs locaux a dû être forcé et vu l'instabilité des escaliers, des échelles à emboîtement ont été mises en œuvre pour accéder aux niveaux supérieurs. Heureusement il n'y avait plus personne", a-t-il détaillé. "L'incendie a été attaqué aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. L'étage supérieur et le toit sont complètement sinistrés. L'origine de l'incendie reste à déterminer, et la personne qui a été évacuée, intoxiquée par la fumée, a été transportée vers l'hôpital", a encore déclaré Walter Derieuw.

Trois autopompes, deux auto-échelles et une trentaine de soldats du feu étaient à pied d'œuvre pour combattre le sinistre. Le dernier véhicule a quitté les lieux vers 07h30. L'équipe médicale de l'hôpital militaire de Neder-over-Heembeek était également sur place, ainsi que la police de la zone Bruxelles-Ouest qui a instauré un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours.