5 ans des attentats de Bruxelles: Renata a toujours peur de sortir de chez elle et se confie pour la première fois

Le matin du 22 mars 2016, Renata et son fils sont dans le métro. Ils se rendent à un rendez-vous médical. À 9h10, un kamikaze fait exploser sa bombe. La vie de Renata part en lambeaux elle aussi. La jeune femme est gravement brûlée au visage. À sa sortie de l’hôpital, elle s’enferme dans sa douleur, n’ose plus sortir et renonce à poursuivre les démarches administratives. 5 ans après l’attentat, elle parle pour la première fois. Pour elle, le 22 mars 2016, c’était hier.

C’est une jeune femme en larmes qui se confie. "Non, je ne suis pas reconstruite. Pas du tout même. Je suis toujours là-bas. Je suis toujours encore assise par terre à côté de mon fils dans cette gare. Tous les jours."

Elle s'est vue y mourir avec son fils

Elle se souvient très précisément de ce qui s’est passé ce jour-là. "Après l’explosion, il y a eu un silence. Du moins c’est ce qu’on ressentait. Un énorme silence. Où personne ne criait. Il y avait juste cette urgence de quitter. La fumée nous empêchait vraiment de respirer. Donc à cet instant-là, mon fils s’est assis parce qu’il ne pouvait plus respirer. Moi non-plus. Et là c’était le pire parce que j’ai regardé mon fils, et je me suis dit ‘c’est fini, à ce moment-ci je mourrai à côté de mon fils’. C’est à cet instant-là que j’ai regardé une petite lumière et j’ai vu les pieds de quelqu’un qui courait vers un endroit. Et là j’ai pris mon fils et on est monté encore. Et j’ai crié ‘par ici’, mon fils a crié ‘par ici’."

Sa double honte

Elle arrive enfin à la surface, et là, "dehors, c’était vraiment une scène de guerre. Les gens nous disaient ‘vous avez eu de la chance’. Et moi je me sentais honteuse quand même". Une honte à plusieurs niveaux, celle d’avoir survécu et pas d’autres, et celle de sentir qu’elle avait perdu son visage. "Mon visage était énormément ballonné et très très abîmé par la chaleur. Vous imaginez qu’ils nous ont dit que c’était une chaleur de 2.000°C. Non seulement j’avais honte de mon visage, de tout ce qui m’est arrivé, mais aussi la honte d’avoir survécu. La honte de ne pas avoir perdu un bras ou une jambe. Et c’est dur de se retrouver avec tout cela sans une aide. Sans vraiment avoir quelqu’un qui vienne vers nous pour voir cette détresse. Pour voir qu’on ne peut pas se reconstruire vraiment sans quelqu’un qui nous entoure. Sans quelqu’un qui puisse vous dire ‘nous sommes là pour vous’."

Des années à se cacher par peur

À sa sortie d’hôpital, elle est de nouveau seule. "On a été cloitrés à la maison parce que la peur était insupportable. Je ne pouvais pas prendre de douche à l’hôpital. Et je voulais enlever le sang mais il était collé sur mes cheveux, sur la peau. Ils avaient peur justement d’enlever, parce qu’on ne savait pas l’état de ma peau. Donc finalement, quand je suis rentrée à la maison, je voulais vraiment pouvoir me laver correctement. Et même deux jours après, on sentait cette odeur de mort. Une odeur de l’explosion, du sang."

"Depuis, nous avons passé les mois, les années, à nous cacher. À avoir cette peur, démesurée peut-être, parce qu’on va dire : ‘allez madame, ce n’est pas parce que vous traversez la rue pour acheter du pain qu’il y a un terroriste qui vous attend’. Mais pourtant c’est ce qui passe dans ma tête", confie Renata.

Sa fille épuisée et des séquelles irréversibles

L’aide, c’est auprès de sa fille, qui n’était pas avec elle le jour du drame, qu’elle l’a trouvée. Mais elle a eu un prix. "Ma fille prend énormément sur son dos. Dernièrement j’étais en train de me dire ‘c’est pas possible’. Même elle en est arrivée à un épuisement tellement elle a aidé. Elle a tout supporté sur elle."

Aujourd’hui, 5 ans après, Renata repense à ce jour où sa vie a basculé. Tous les matins, en se regardant dans le miroir. "J’aimerais tellement retrouver mon visage tel qu’il était. Je sais que les années sont passées. Ce n’est pas une question d’âge. C’est une question de me regarder dans la glace et dire ‘c’est moi’. Parce que je ne me reconnais même plus. Je me regarde et je me dis ‘c’est pas moi’."