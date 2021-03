Une nuit bien froide avec un risque de routes glissantes

(Belga) L'Institut royal météorologique (IRM) émet jeudi une alerte jaune aux conditions glissantes sur les routes du pays, rendues humides par les averses. L'avertissement s'étend de 02h00 à 10h00 du matin vendredi et vaut pour les provinces de Liège, de Luxembourg, d'Anvers et du Limbourg. Les minima oscilleront cette nuit entre -3°C et +3°C.

Jeudi soir et cette nuit, la nébulosité sera d'abord encore assez abondante avec la possibilité de quelques averses ou périodes de pluie. Plus tard, un temps sec accompagné d'éclaircies se dessinera dans la moitié nord, avec un risque de formation de plaques de glace. Dans la partie sud, les nuages s'accrocheront. Le risque de précipitations persistera d'ailleurs la majeure partie de la nuit en Haute Belgique, où quelques chutes de neige fondante ou même temporairement de neige sont prévues. Une mauvaise visibilité est aussi à craindre sur le relief, avec éventuellement la formation d'un peu de givre en Haute Ardenne en fin de nuit. Le vent sera faible ou modéré dans l'intérieur, modéré à parfois encore assez fort au littoral, de secteur nord tournant au nord-est. Les minima seront compris entre -2°C ou -3°C en Hautes Fagnes et +3°C ou +4°C juste en bord de mer. (Belga)