Parmi les chiffres du coronavirus qui augmentent, il y a le nombre de lits occupés en soins intensifs: leur proportion diffère, voici les hypothèses

Les autorités vont-elles finalement décider d'annuler les assouplissements prévus ou resserrer encore plus la vis ? Tout est suspendu aux chiffres de l'épidémie. Ils n'ont pas vraiment baissé ces derniers jours. Où en est-on exactement?

Un chiffre a marqué le début de cette semaine: 5034 nouvelles contaminations en 24 heures sur la journée de lundi. Il faut remonter au 18 novembre 2020 pour avoir un chiffre supérieur. "On a vraiment cette tendance que l'on observe depuis maintenant plusieurs jours de l'augmentation. Bien sûr, il y a des hauts et des bats, le week-end, il y a moins de cas qui sont qui sont dépistés, mais on n'a malheureusement pas de diminution des chiffres, c'est vraiment une tendance vers l'augmentation, que l'on constate actuellement dans tout le pays. Au départ, on l'a constatée plus, et elle est peut-être encore un peu plus marquée dans le Hainaut, en Flandre occidentale et dans le Namurois, mais globalement, maintenant, un peu partout", explique le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

Le nombre de nouvelles infections mardi est pour le moment de 2018. Mais il faut trois jours pour qu'il soit complet et comparable. Autre indicateur: le nombre de lits occupée aux soins intensifs. On en comptait 303 le dix février, 441 il y a une semaine et 522 mardi. On est loin du seuil critique de 800 lits occupés et bien en-dessous du nombre atteint lors de la première et la deuxième vague.

Une différence inquiète, selon Yves Van Laethem: "Proportionnellement, c'est plus que ce qu'on connaissait auparavant par rapport aux patients hospitalisés en salles normales. On est à peu près à un quart des patients qui sont en soins intensifs, alors qu'on s'attendrait plutôt à avoir 18 à 20%. Donc cette augmentation nous montre que soit c'est un public différent qui va en soins intensifs, parce qu'il est plus jeune, par exemple. Soit peut-être parce qu'il y a une action malgré tout plus importante de la virulence, de l'agressivité des variants qui dominent actuellement dans le pays".

Aujourd'hui, le variant britannique est largement majoritaire en Belgique. Il représente à lui seul 75% des nouveaux cas. Des études menées au Royaume-Uni confirme un nombre de cas sévères plus important. La situation est sensible, d'autant que 90% des personnes à risque dans le pays ne sont pas encore vaccinées.