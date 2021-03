À Wavre, le collège St-Jean soutient la famille Claus, qui a perdu sa ferme dans un incendie: "On a vraiment été émus", confie Guillaume

Suite à l'incendie de la ferme de la famille Claus au mois de février, un mouvement de solidarité s'est organisé. Le collège St-Jean y a participé avec une vente d'œufs en chocolat.

Le 15 février dernier, un incendie ravageait la ferme de la famille Claus à Vieux-Sart (Corroy-le-Grand), dans l'entité de Chaumont-Gistoux. Des centaines de bêtes sont mortes et 600 m² de hangars ont été brûlés. Un travail de plusieurs générations parti en fumée. La famille étant bien connue dans les environs, de nombreux habitants de la commune ont souhaité apporter leur aide, notamment via une cagnotte Leetchi. Le collège technique Saint-Jean, à Wavre, a également tenu à se mobiliser, nous a appris Corinne, éducatrice, via le bouton orange Alertez-nous : "On a décidé d'un peu bouger avec nos élèves", dit-elle.



Les Claus, des familiers du collège Saint-Jean

Guillaume Claus, 21 ans, a terminé ses études de menuiserie en juin 2020 au collège Saint-Jean, un établissement qu'il a fréquenté pendant 7 ans. Son père a poursuivi des études d'électricien dans ce même collège. Des cousins également. "On a toujours aidé à l'école quand ils avaient besoin d'un truc ou l'autre", raconte Guillaume. Les Claus, "C'est vraiment un famille qu'on connait bien", dit Corinne.



Un mouvement de solidarité dans lequel les éducateurs et les élèves ont voulu s'impliquer



Chez les Claus, la ferme se transmet de père en fils depuis plus d'un siècle. Son incendie a donc été un événement marquant pour les habitants de Chaumont-Gistoux. Depuis un mois, ils se sont mobilisés pour récolter des fonds : environ 37.000 euros en 580 participations. Corinne a estimé qu'au collège Saint-Jean "il fallait montrer qu'on se bouge aussi". Elle a eu l'idée d'organiser une vente d'œufs en chocolat au profit de la famille.

"On a écrit une petite lettre qu'on a distribuée aux élèves, avec un bon pour commander des œufs en chocolat. Les parents apportaient l'argent aux éducateurs. Ensuite on a tout commandé", explique Corinne. Pour mener à bien ce projet, elle a pu compter sur l'aide des élèves.

"Guillaume est un ami et un ancien élève du collège. Pour moi le Collège est une grande famille. Je n'ai pas pu participer à la cagnotte et c'était pour moi l'occasion de l'aider un peu", témoigne Fabian, élève en 4°mécanique automobile. "Mes parents les connaissent donc je trouvais ça chouette de vendre des œufs pour eux. J'ai eu du bonheur et les gens chez qui je suis allé trouvaient ça chouette aussi. J'ai eu beaucoup de bons retours", dit Gabriel.

Bénéfices de l'opération ? 1250 euros.



La remise du chèque, un moment émouvant

La remise du chèque a été organisée au collège le vendredi 12 mars. Crise sanitaire oblige, seuls quelques élèves étaient présents avec Corinne pour recevoir Guillaume et son père. "Quand on a eu le chèque en main, on a été vraiment émus avec mon papa. On a vraiment été touchés", confie le jeune menuisier. "On ne pensait pas avoir une si grosse somme pour une vente d'œufs en chocolat".

Désormais pour les Claus, il s'agit de relancer l'activité de la ferme. Les dons reçus par la famille ont déjà servi à acheter des moutons. Ils envisagent d'acheter un petit tracteur d'occasion prochainement. Des rendez-vous sont pris avec les différents experts des assurances pour le mois d'avril. Architecte, géomètre et entreprises du bâtiment ont déjà été contactés. "Il faut reconstruire, obtenir un permis d'urbanisme et commander des hangars, explique Guillaume. On aimerait avoir quelque chose pour rentrer les bêtes au mois de novembre quand il commence à faire mauvais".