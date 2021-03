"Chaque enfant né aujourd'hui sera profondément affecté par le changement climatique"

(Belga) Les avocats de Klimaatzaak ont terminé leurs plaidoiries, jeudi, devant le tribunal civil de Bruxelles, en abordant la question de la violation des droits de l'homme et de l'enfant. L'ASBL et quelque 62.000 citoyens ont intenté une action contre l'État et les trois Régions du pays pour que le tribunal les enjoigne à respecter leurs promesses dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique.

"La revue médicale la plus réputée au monde, The Lancet, a consacré en 2019 un rapport à l'impact du changement climatique sur la santé des enfants nés aujourd'hui. Ce rapport affirme que la vie de chaque enfant sera profondément affectée, et ce, à chaque stade de son évolution", ont plaidé les avocats de la partie demanderesse. "Quel monde laisse-t-on aux enfants ? Un monde où, à l'école, on ne leur demandera plus quelle est leur saison préférée, parce que chaque saison apportera son lot de phénomènes dangereux, mais aussi un monde où l'air sera difficilement respirable, un monde où la mer sera devenue une menace et un monde d'une instabilité géopolitique extrême. En somme, ce sera un monde qui s'écroule", ont insisté les avocats. Dans ce "procès climat", l'ASBL Klimaatzaak attaque l'État fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale, la Région flamande et la Région wallonne pour violation des droits de l'homme et de l'enfant. L'association, portée par quelque 62.000 personnes qui se sont jointes à son combat judiciaire, considère que les autorités politiques belges mettent en danger les citoyens en ne respectant pas les engagements qu'elles ont pris aux niveaux européen et mondial pour ralentir les émissions de gaz à effet de serre du pays. (Belga)