Les prix du bois et autres matériaux de construction explosent: "C'est très préoccupant pour le secteur"

Le prix de certains matériaux de construction dont le bois a grimpé en flèche provoquant une certaine inquiétude pour le secteur. A titre d'exemple, le prix du bois d'oeuvre a connu une hausse de 600% en 2020. Comment expliquer ce phénomène? Va-t-il y avoir une pénurie de bois?

Le secteur de la construction s'affole. Les internautes aussi. Inquiets, vous avez été nombreux à presser le bouton orange Alertez-nous pour nous prévenir d'un phénomène grandissant: la hausse du prix du bois. Et pour cause, rien qu'en 2020, le prix du bois d'oeuvre a grimpé de 600%!

Quelles conséquences pour le secteur?

Thomas Courrier, patron de TS Construct à Jedoigne, est spécialisé dans la construction de bâtiment neuf en bois lamellé croisé. Il explique connaître une hausse importante du prix de ses matériaux ces derniers temps.

"Nous avons un prix unitaire de fournitures qui a augmenté de 10 à 15%", débute-t-il au micro de notre journaliste Bernard Lobet. "Ça impacte le prix de vente du produit de 5 à 6% et réduit la marge à néant!", précise-t-il.

Autre soucis: les prix ne sont parfois même plus garantis. "On ne peut quasi plus avoir une fiabilité à 100%. Cela arrive parfois où un bon de commande est signé et une fois la marchandise reçue, le prix n'est plus du tout le même alors qu'on avait préalablement signé pour un tarif négocié de longue date", détaille Yohan Vaillant technico-commercial chez Carlier Bois à Namur.

Et les perspectives sont peu rassurantes pour le secteur... "On pense aussi que cette situation va durer, ils parlent même de nouvelles augmentations plus tard!", alerte Thomas Courrier.

"Apparemment cela est dû à une flambée de la demande en Chine et aux Etats-Unis. Et c'est très préoccupant parce qu'on devient moins concurrentiel, nos marges s'amenuisent... C'est un grave soucis pour le secteur", termine Thomas Courrier.

Mais à quoi est dû une telle hausse?

Comment expliquer une telle hausse? La faute au prix du transport depuis l'Asie, qui a explosé: un conteneur coûte maintenant 10.000 dollars a lieu de 1.200 il y a un an. Une hausse significative donc, qui se fait ressentir.

Et puis, il y a aussi une forte demande de la part des consommateurs, un manque de matières premières et des retards de livraison à cause de la pandémie qui a considérablement réduit la production des scieries et des fabricants. Conséquences? PVC, isolations et bois sont vendus au prix le plus fort. Et pour le consommateur, le prix des armoires, de la menuiserie et des fenêtres pourrait grimper de manière plus conséquente si le prix du bois continue d'augmenter.