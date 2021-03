Yves Van Laethem, visage grave, annonce: "Nous nous trouvons au pied de ce qui pourrait être une nouvelle vague"

"Après une longue phase de plateau ascendant, nous nous trouvons au pied de ce qui pourrait devenir une nouvelle vague. Nous ne pouvons pas prédire la vitesse à laquelle la courbe va évoluer ni quand on atteindra le sommet. Mais il est encore possible de faire en sorte que cette vague ne soit qu'une vaguelette", a déclaré le porte-parole interfédéral du centre de crise, le docteur Yves Van Laethemn lors de la conférence de presse de présentation des chiffres de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

"A l'exception de votre contact rapproché, limitez vos contacts au maximum, voyez les gens à l'extérieur. Faites du télétravail. Evitez les contacts entre enfants et grands-parents, surtout car la majorité n'a pas encore une vaccination complète. Ce n'est pas le moment de les faire garder par les grands-parents", a conseillé Yves Van Laethem.

Si la tendance se maintient au rythme actuel, on peut s'attendre à 800 patients aux soins intensifs début avril. Pour rappel, on estime que nos hôpitaux peuvent soutenir environ 1000 patients aux soins intensifs. "Si nous prenons des mesures, on peut améliorer cette courbe. C'est le moment de prendre personnellement les engagements pour que ces prévisions ne se révèlent pas exacts", a déclaré Yves Van Laethem.

L'augmentation touche toutes les provinces et tous les groupes d'âge sauf chez les plus de 90 ans

Entre le 9 et le 15 mars, 3.266 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 34% par rapport à la semaine précédente. "L'augmentation touche toutes les provinces et tous les groupes d'âge sauf chez les plus de 90 ans. Mais la plus forte augmentation concerne les enfants et les adolescents", a Yves Van Laethem qui a aussi souligné que le variant anglais du virus est celui qui circule le plus, représentant 69% des souches circulantes contre 5 à 6% pour le variant sud-africain et 2 à 3% pour le variant brésilien.

Les hospitalisations poursuivent aussi leur hausse, de 27%, pour une moyenne quotidienne de 185,1 entre le 12 et le 18 mars. Sur la seule journée de jeudi, il y a eu 207 admissions, soit le même nombre que la veille

Il y a quand même une bonne nouvelle: la vaccination dans les maisons de repos continue à manifester ses effets. La situation y est stable.

