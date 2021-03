La Belgique, troisième pays européen qui compte le plus d'emplois vacants

(Belga) La Belgique affichait au quatrième trimestre 2020 un taux d'emplois vacants de 2,9%, seulement devancée en Europe par la Tchéquie (5,0%) et l'Allemagne (3,0%), ressort-il vendredi des données de l'office statistique Eurostat.

Le taux d'emplois vacants s'est établi au trimestre dernier à 1,9% dans la zone euro, en hausse par rapport au taux de 1,7% relevé au trimestre précédent et en baisse par rapport au taux de 2,2% du quatrième trimestre 2019. Le taux d'emplois vacants dans l'UE était de 1,8% pour le quatrième trimestre 2020, également en hausse par rapport au taux de 1,7% relevé au trimestre précédent et en baisse par rapport aux 2,2% du quatrième trimestre 2019. Les taux les plus faibles ont été observés en Grèce (0,5% au troisième trimestre 2020), ainsi qu'en Bulgarie, Espagne, Pologne, Portugal, Roumanie, et Slovaquie (0,7% chacun). (Belga)