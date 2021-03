Travaux sur l'avenue des Azalées à Schaerbeek: la circulation enfin réaménagée

C'est un ouf de soulagement pour les riverains de l'avenue des Azalées à Schaerbeek ! La commune fait marche arrière et adapte son plan de mobilité. Un plan qu'elle avait proposé lors du premier confinement pour offrir plus de place aux piétons, joggeurs et cyclistes. Mais cela avait des répercussions sur la circulation dans les rues alentours. Résultat, la voirie est en chantier depuis hier, et jusqu'au début de la semaine prochaine.

La circulation sur l’avenue des Azalées à Schaerbeek est une nouvelle fois modifiée. Elle avait été adaptée lors du premier confinement pour offrir plus de place aux joggeurs et aux piétons le long du parc Josaphat, mais aussi plus de sécurité pour profiter de longues balades. La circulation avait ainsi été limitée en un sens unique sur une partie de l'avenue Eisenhower.

60% des citoyens mécontents de l'aménagement imposé en 2020

Le quartier a ensuite fait l’objet de plusieurs tests d’aménagement. Plus de 1.350 habitants ont répondu à une enquête sur la mobilité dans ce périmètre. À l'automne 2020, la commune a organisé deux soirées de participation citoyenne. Forts des résultats, les experts et professionnels de la mobilité, publics et privés, ont établi un diagnostic et ont fait des propositions sur lesquelles se sont basées les autorités communales pour prendre leurs décisions. Les citoyens étaient à 60 % mécontents des aménagements proposés au premier confinement.

Le Collège des Bourgmestre et Echevin.e.s de Schaerbeek s'est donc enfin positionné sur le futur aménagement de la zone Azalées. Le sens unique sera conservé mais les deux pistes cyclables modifiées. En cause? Le mécontentement des riverains concernant les aménagements proposés et imposés au début du premier confinement en 2020.

Le chantier a débuté ce mercredi 17 mars, et devrait se terminer en début de semaine prochaine. L’objectif est d’améliorer la qualité de vie des habitants dans des quartiers apaisés, de réduire les nuisances liées au trafic, d’accroître la qualité de l’espace public et la sécurité, et d’assurer à chacun des solutions de mobilité adaptées, selon sa destination et ses besoins.

Concrètement, ce qui va changer

Maintien des sens uniques : de l’avenue des Azalées vers Eisenhower, des rues des Pâquerettes et Fontaine d’Amour en direction de l’avenue des Azalées et de l’avenue Eisenhower à partir de l’avenue des Azalées jusqu’à l’avenue Stobbaerts.

Deux sens uniques opposés sont créés sur l’avenue Stobbaerts et se rejoignent à hauteur de la rue Vandenbussche, ce qui empêche le trafic de transit et améliore la sécurité des enfants. Un verrou sera donc créé à la hauteur de la rue Vandenbussche.

La vitesse limitée à 30km/h et la mise en sens unique ont permis de repenser complètement le partage de la voirie et d’y faire directement circuler les vélos qui disposeront de deux pistes cyclables marquées (PCM) sur l’avenue, aménagement conformément au "vademecum vélo" de Bruxelles Mobilité . Cet aménagement a été privilégié par le Collège pour permettre aux piétons de circuler en toute sécurité mais aussi aux riverains d’accéder à leur domicile plus aisément, ce qui avait été largement plébiscité lors des soirées de dialogue.