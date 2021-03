La Croix Rouge du Hainaut recherche des bénévoles pour sa centrale alimentaire de Charleroi

La Croix rouge du Hainaut a enregistré une hausse de 30% de la demande d’aide alimentaire depuis le début de la crise du coronavirus. Une centrale a été créée à Charleroi pour mieux gérer les stocks et la distribution des aliments. Mais la Croix rouge manque de bénévoles…

Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, la Croix Rouge du Hainaut a enregistré une hausse de 30 % de l'aide alimentaire à ses bénéficiaires. Cette situation a conduit la Croix Rouge à créer à la fin de l’année 2020 une "centrale alimentaire" à Charleroi, pour répondre aux besoins grandissants des 4 maisons croix rouge de l'entité de cette ville.

Avant cette centrale, certaines maisons croix rouge recevaient d’énormes quantités d’invendus et d’autres rien du tout. Cela posait des problèmes logistiques de stockage et de conservation des aliments. La crise sanitaire nécessitait une centralisation.

Jusqu'à 4 tonnes et demi de nourriture pour 1.000 bénéficiaires rien qu'à Charleroi

Depuis trois mois, la Croix Rouge loue donc un entrepôt à Marcinelle pour stocker et redistribuer aux maisons croix rouge de Charleroi les invendus que les bénévoles vont chercher 6 jours sur 7 dans les magasins de la région dès 8 heures du matin. En tout, c'est 4 tonnes et demi de nourriture qui sont stockées et redistribuées à plus de 1.000 bénéficiaires chaque mois sur Charleroi. Dans cet entrepôt, il y a trois chambres froides et 6 grands congélateurs, chacun dédié à une denrée alimentaire spécifique.

Les bénévoles de la Croix-Rouge assurent le suivi : tout ce qui arrive est pesé, trié, étiqueté et rangé soit au frigo soit au congélateur, puis redistribué rapidement en fonction des besoins des Maisons Croix-Rouge.

Appel de bénévoles

Mais pour faire tourner cette centrale alimentaire, la croix rouge manque de bras, 5 à 6 bénévoles sont indispensables chaque semaine, au moins deux personnes chaque jour. L’horaire est établi en fonction de vos disponibilités et des nécessités de l’activité.