Drame familial à Braine-le-Comte: un père a tué ses deux enfants et sa femme avant de se suicider

Un drame familial a eu lieu à Petit-Roeulx-lez-Braine, une entité de la commune de Braine-le-Comte, dans le Hainaut. Un voisin nous a prévenu via la bouton orange Alertez-nous, signalant la présence de la police et d'ambulance dans la Rue du Calvaire, évoquant des morts.

Le parquet de Mons a confirmé l'information ce vendredi midi. Il y a 4 décès, et d'après les premières informations, il s'agit d'un homme qui a tué à coups de couteau sa compagne, deux de ses enfants, avant de se suicider.

Il s'agirait d'une famille recomposée. Ils étaient sur le point de se séparer, semble-t-il. Les disputes étaient fréquentes. L'homme buvait et criait beaucoup selon un voisin. C'est une des filles qui a découvert le bain de sang en rentrant hier après-midi de l'école. Il est possible que les faits aient été perpétrés le matin. "Tout était étrangement calme" hier matin dans cette maison où les cris et disputes étaient fréquents, aurait déclaré un habitant de la rue.



