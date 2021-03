Coronavirus: le Premier ministre français Jean Castex a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca

Le Premier ministre Jean Castex a reçu sa première dose du vaccin AstraZeneca vendredi à l'hôpital Bégin de Saint-Mandé, près de Paris, une injection destinée à rassurer les Français après la brève suspension du sérum anti-Covid, a constaté l'AFP.



"Je n'ai rien senti alors que je suis un peu douillet", a commenté le Premier ministre, 55 ans. "On ne va pas faire comme M. Véran", a-t-il plaisanté en remontant la manche de sa chemise pour recevoir l'injection.



Deux heures plus tôt, la Haute autorité de santé (HAS) avait donné son feu vert à la reprise "sans délai" de la vaccination avec AstraZeneca, tout en recommandant de le réserver aux personnes de 55 ans et plus.



Comme une quinzaine d'autres pays, la France avait suspendu par précaution mardi l'utilisation du vaccin suédo-britannique, après le signalement d'effets secondaires graves tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots.



Mais jeudi, l'Agence européenne des médicaments (EMA) a jugé "sûr et efficace" l'AstraZeneca dans un avis très attendu, sur fond de pénurie de vaccins en Europe.



Face au risque de défiance d'une partie de la population, M. Castex avait annoncé dès mardi qu'il se ferait vacciner "très rapidement" si la suspension d'AstraZeneca était levée, qualifiant ce vaccin d'"utile", en dépit des inquiétudes sur de possibles effets secondaires.



"Jusqu'à présent, je m'étais fixé une ligne de conduite, c'est-à-dire me faire vacciner quand mon tour viendra, pas de passe-droit", avait déclaré mardi M. Castex, âgé de 55 ans et qui ne déclare "pas de comorbidité connue".



"Mais je me suis dit effectivement qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement (...) pour montrer à mes concitoyens que la vaccination, c'est la porte de sortie de cette crise et qu'on peut y aller en toute sécurité", avait-il poursuivi.