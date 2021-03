Béatrice a perdu ses jambes dans les attentats de Bruxelles: "Je veux montrer aux terroristes que je suis une survivante"

Béatrice de Lavalette qui a perdu ses deux jambes lors de l’attentat du 22 mars à l’aéroport de Bruxelles en 2016. Elle avait 17 ans au moment des faits. Nous l’avions interrogée à plusieurs reprises. Elle est vit aujourd’hui aux Etats Unis et se rapproche d’une qualification pour les Jeux Paralympiques de Tokyo (équitation dressage pour l’équipe américaine). Alors que ce lundi, il y aura pile 5 ans que les attentats ont traumatisé notre pays, nous avons joint la jeune femme pour l'écouter. "L'attentat, j'y pense chaque jour. Quand je regarde mes blessures, elles me ramènent à ce qui s'est passé ce matin du 22 mars 2016. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Je persévère tous les jours, je me bats pour vivre. J'aimerais être présente au procès. Je souhaite montrer aux responsables des attentats ce que je suis devenue après toutes ces années, je veux leur montrer que je suis une survivante, que j'ai réussi à faire quelque chose de ma vie. Et ça, ils ne peuvent pas me l'enlever. Pour moi, ce 22 mars 2021 restera une journée comme les autres, je me lèverai et j'irai m'entraîner avec mon cheval. Mais ce jour-là est aussi l'occasion de me rendre compte de tout ce que j'ai fait ces dernières années et surtout ce que je compte encore faire dans le futur. Cela me permet d'être en paix avec moi-même", dit Béatrice.