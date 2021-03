États-Unis: le président Joe Biden trébuche à deux reprises en montant dans Air Force One (vidéo)

Le président américain Joe Biden a trébuché vendredi en montant dans Air Force One avant de s'envoler pour Atlanta.



Arrivé à mi-parcours sur l'escalier menant à la porte de l'avion présidentiel, Joe Biden a trébuché à deux reprises, tombant sur son genou et se rattrapant in extremis grâce à sa main droite sur la rampe métallique. Air Force One a décollé peu après de la base militaire d'Andrews, dans la banlieue de Washington. Le président américain doit passer la journée à Atlanta pour rencontrer des représentants de la communauté des Américains d'origine asiatique, bouleversée par une série de fusillades dans des salons de massage.