La base de Coxyde servira pendant une semaine pour tester le déploiment d'un avion A400M

(Belga) La composante Air de l'armée organisera la semaine prochaine un exercice sur la base aérienne de Coxyde (Flandre occidentale) afin de tester le déploiement de l'un de ses nouveaux avions de transport Airbus A400M Atlas, a-t-elle annoncé.

L'aérodrome de Coxyde servira de "Deployed Operating Base" (DOB) simulée, c'est-à-dire un aérodrome avancé à partir duquel les vols peuvent avoir lieu. "Cette base est la mieux adaptée dans notre pays car nous ne perturbons pas les activités habituelles avec cet exercice", a expliqué le lieutenant-colonel Thomas Deberdt lors d'une conférence de presse à Coxyde. L'objectif principal de cet exercice est de déployer le personnel et les équipements nécessaires à la mise en œuvre d'un avion A400M. Ce personnel doit être capable d'exécuter les activités de vol quotidiennes à partir de ce site avancé et d'y maintenir l'avion opérationnel, tout en respectant les réglementations en vigueur. Ce premier déploiement avait initialement été intégré dans un exercice multinational à Yuma, en Arizona (sud-ouest des Etats-Unis). La crise sanitaire a contraint les militaires à l'organiser en belgique, tout en baptisant "Arizona Dream" en guise de clin d'œil aux projets initiaux. Un A400M opèrera donc du lundi 22 au vendredi 26 mars - mais uniquement de jour - au départ de la base du Westhoek, ce qui entraînera des vols à basse altitude fréquents dans la région, ont expliqué les militaires. Trois de ces appareils - deux belges et un luxembourgeois, le premier livré - sont en service au sein du 15e wing de transport de la composante Air de l'armée, basé à Melsbroek, la partie militaire de l'aéroport de Zaventem. Ils ont déjà effectué de nombreux vols d'entraînement et l'un d'eux a réalisé la semaine dernière une première mission opérationnelle en acheminant deux réacteurs de remplacement pour les chasseurs-bombardiers F-16 belges opérant depuis la Jordanie. Huit appareils doivent constituer à terme une unité binationale belgo-luxembourgeoise. (Belga)