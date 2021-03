Pas de fermeture des écoles mais masque obligatoire dès la 5e primaire

Le Comité de concertation a décidé de charger les ministres de l'Enseignement de chaque communauté d'imaginer une liste de mesures à court terme, dans le but de limiter encore les risques de contamination au coronavirus dans le cadre scolaire, a annoncé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo. Le Codeco a tout de même déjà décidé quelques éléments, dont le port du masque obligatoire également en 5e et 6e primaire.



"L'analyse 'track & trace' montre que les contaminations se font principalement à deux endroits: les écoles et le lieu de travail", a indiqué Alexander De Croo à l'issue de la réunion du Comité de concertation. Il a donc été décidé, pour ce qui est des écoles, que "les ministres de l'Enseignement doivent venir pour lundi avec une liste de mesures pour faire en sorte de limiter au maximum les risques de contamination" dans les écoles, a expliqué le Premier ministre. Le travail sera donc à réaliser ce week-end. Il ne s'agit pas de mesures "pour dans deux semaines" ou pour "après les vacances de Pâques", a-t-il ajouté. Il s'agit de mesures, encore non définies donc, qui devraient entrer en vigueur le plus rapidement possible.

Dans un communiqué distribué à la conférence de presse, il apparait cependant que le Codeco a déjà décidé de certains éléments:

- Retour des 3es et 4es secondaires à 100% présentiel REPORTÉ au 19 avril (après les vacances de Pâques)

- Port du masque OBLIGATOIRE pour les élèves de 5e et 6e année primaire, au plus tard à partir du mercredi 24 mars.

- Enseignement en présentiel à temps plein dans l'enseignement secondaire après les vacances de Pâques, le 19 avril.

- Tests réguliers des enseignants et, dans une seconde phase, des élèves.

Nous voulons absolument que les écoles puissent ouvrir après les vacances de Pâques

"Rouvrir les écoles après les vacances de Pâques" reste une priorité, qui justifie de limiter au maximum les contacts dans le mois qui vient, a martelé le Premier. "Nous voulons absolument que les écoles puissent ouvrir après les vacances de Pâques, pour tous les enfants et avec une présence en classe tous les jours. Et qu'elles puissent ensuite rester ouvertes", a appuyé le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke. Mais "si on veut réussir, il faudra jusqu'à la fin des vacances de Pâques être non seulement particulièrement prudents, mais aussi prendre des mesures fortes". Le ministre socialiste n'a pas voulu s'avancer sur une éventuelle prolongation de ces vacances scolaires. "C'est désormais aux ministres de l'Enseignement de réfléchir" aux différentes options, a-t-il indiqué.