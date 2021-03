La Banque de France prévoit de supprimer 600 emplois d'ici 2024

La Banque de France a prévu de supprimer 600 postes d'ici 2024 ont annoncé les syndicats vendredi, dénonçant "une gestion +dogmatique+ des effectifs, sans recul sur le bien-fondé des suppressions ni de leurs conséquences".

L'institution monétaire avait déjà présenté le 20 janvier un plan de fermeture de 14 caisses de tri sur 37, entraînant la suppression de 131 emplois, sans départ contraint, sur les 9.535 postes équivalent temps plein (ETP) que comptait la Banque de France fin 2020.

"Ce plan intervient alors que l'institution est sollicitée de façon inédite par la sévérité de la crise et la hausse du chômage", a dénoncé l'intersyndicale composée de FO, la CFE-CGC, la CGT et le SNA dans un communiqué.

"La BdF doit faire face à une augmentation sans précédent de ses activités du fait de la sévérité de la crise", poursuit-elle, rappelant que les effectifs de la Banque ont été réduit de moitié en 20 ans.

"On a de très fortes sollicitations avec des dossiers de médiation du crédit multipliés par dix", a indiqué Fabienne Rouchy, déléguée syndicale CGT. "Concernant les dossiers de surendettement, on n'a pas un pic énorme pour l'instant mais on voit la vague arriver pour l'automne", ajoute-t-elle.

Sans compter l'accompagnement des entreprises, leur cotation, "pour éviter qu'elles se retrouvent sans ligne de crédit". "C'est vraiment pas le moment de supprimer des emplois car la Banque de France n'a jamais été aussi sollicitée", a insisté Mme Rouchy.

D'après la déléguée syndicale, les suppressions de postes devraient être couvertes par les départs en retraite, permettant d'éviter à la direction d'imposer des départs contraints.

Avec ce plan, les syndicats "redoutent que l'institution ne dispose plus des capacités pour répondre aux besoins d'un public qui subit de plein fouet les effets de la crise", disent-ils craindre.

Le CSE devrait rendre son avis sur cette "stratégie 2024" le 15 avril prochain. La Banque de France a confirmé la présentation d'un plan aux agents prévue pour mardi, sans vouloir le commenter sur le fond.