Une panne importante a affecté WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger

Une panne a rendu les applications WhatsApp, Instagram et Facebook Messenger inaccessibles vendredi peu après 17H30 GMT et pendant moins d'une heure, selon le site spécialisé Downdetector, avant un retour progressif à la normale constaté par de nombreux utilisateurs.



"Impossible d'actualiser le fil", a indiqué l'application Instagram en bandeau sur son écran vide, avant le retour en ligne moins d'une heure plus tard.



Pour WhatsApp, les applications ont été incapables de se connecter, mais peu après 18H00 GMT, plusieurs utilisateurs signalaient sur les réseaux sociaux qu'ils pouvaient déjà réutiliser la messagerie.



Les trois sites appartiennent à Facebook qui, interrogé par l'AFP, n'a pas été immédiatement en mesure de donner l'ampleur ni la durée de la panne.