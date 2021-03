Eruption volcanique en cours près de Reykjavik

(Belga) Un volcan est entré en éruption vendredi à une quarantaine de kilomètres de la capitale islandaise Reykjavik, a annoncé l'Agence météorologique islandaise, tandis qu'un nuage rouge illuminait le ciel et qu'une zone d'interdiction de survol aérien a été établie.

"Une éruption volcanique a commencé à Fagradalsfjall. Le survol aérien est en code rouge, mais les sismographes n'enregistrent que très peu de turbulences", a écrit l'agence sur Twitter. Le système volcanique de Krysuvik est situé au sud du mont Fagradalsfjall sur la péninsule de Reykjanes au sud-ouest de l'Islande. "La première notification a été reçue par l'Agence météorologique à 21h40 GMT (22h40 en Belgique, ndlr). L'éruption a été confirmée par des webcams et des images satellites", a précisé l'agence sur son site internet. L'aéroport international islandais de Keflavik et le petit port de pêche de Grindavik ne se trouvent qu'à quelques kilomètres, mais la zone est inhabitée et l'éruption de devrait pas présenter de danger. (Belga)