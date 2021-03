Le français Colis Privé s'attaque au marché belge de la livraison de colis

(Belga) Le français Colis Privé, actif dans la livraison de colis à domicile et en relais dans l'Hexagone, se lance en Belgique, où il souhaite également avoir sa part du gâteau que représente la véritable explosion du commerce en ligne observée dans notre pays depuis le début de la crise sanitaire.

L'entreprise française a choisi la Belgique mais aussi le Luxembourg et le Maroc pour ses premiers pas à l'international. "En Belgique et au Luxembourg, Colis Privé développe un schéma logistique optimisé qui valorise la rapidité et l'efficacité de traitement des commandes et permet des livraisons à domicile en J+1 dans l'après-midi et la soirée", souligne le transporteur dans un communiqué. Colis Privé s'appuiera, pour développer ses activités en Belgique et au Luxembourg, sur un hub de tri qui sera opérationnel dès juin 2021 et sera situé à Willebroek près d'Anvers. La société fera également appel à un réseau de sous-traitants utilisant une flotte de 90% de véhicules électriques, promet-elle. Colis Privé, dont le géant Amazon a été actionnaire, appartient aujourd'hui au holding français HOPPS Group. En France, la société compte près de 200 clients et travaille avec quelque 3.800 livreurs. (Belga)