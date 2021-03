Appels à la manifestation samedi à Liège: deux personnes interpellées

Le parquet a indiqué avoir interpellé vendredi après-midi deux auteurs de messages incitant à la manifestation samedi à Liège et qui circulent sur les réseaux sociaux.



Le parquet et la zone de police de Liège se sont associés pour effectuer un screening sur les réseaux sociaux après la diffusion de ces messages, ce qui a mené à l'interpellation de deux personnes, précise Catherine Collignon, en charge des relations avec la presse. Elles ont expliqué qu'elles appelaient à la manifestation et non aux émeutes. L'enquête à leur sujet est toutefois toujours en cours. Le parquet rappelle par ailleurs que les appels à l'émeute sont passibles de peines d'emprisonnement. En prévision d'éventuels débordements, et à la demande des services de police, le bourgmestre a de son côté pris un arrêté vendredi interdisant toute manifestation sur le territoire de la Ville de Liège ce samedi 20 mars.

Ces actions ont pour but d'éviter que le scénario du samedi 13 mars se reproduise. Mercredi, un jeune homme de 17 ans avait été interpellé à la suite des vols commis lors des émeutes en marge des violences qui ont eu lieu place Saint-Lambert. Cette nouvelle interpellation a porté à onze le nombre des personnes interpellées dans le cadre des violences qui ont eu lieu à Liège le samedi 13 mars et au cours desquelles 36 policiers ont été blessés.