Prévisions météo: le retour des beaux jours?

Ce soir et cette nuit, les éclaircies deviendront d'abord plus larges. Plus tard dans la nuit, la nébulosité redeviendra abondante du centre à l'est du pays, avec même éventuellement quelques gouttes de pluie ou un flocon en Hautes-Fagnes. Un peu de brouillard (givrant) pourra se former sur le relief. Les minima varieront de -2 degrés en Haute Ardenne à +4 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré de secteur nord à nord-ouest.

Lundi, la journée restera très nuageuse dans l'intérieur des terres avec un risque d'une ondée localisée. A la mer, la nébulosité sera variable et le soleil pourrait être plus présent l'après-midi. Les maxima seront compris de 2 degrés en Hautes-Fagnes à localement 9 degrés dans l'ouest du pays. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest. Mardi, le temps restera sec d'abord avec une alternance d'éclaircies et de champs nuageux. En cours de journée, de nombreux nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur du pays. Les maxima se situeront entre 6 et 12 degrés. Le vent sera généralement faible de secteur sud-ouest ou de directions variées. Vers la côte, il sera modéré de sud-ouest. Mercredi, nous devrions profiter de soleil en matinée mais, dans le courant de la journée, les nuages pourraient à nouveau être plus nombreux depuis l'ouest. Le temps restera généralement sec. Les maxima seront en légère hausse avec 12 degrés sur le centre, sous un vent modéré de sud-ouest. Jeudi, le ciel serait partiellement à parfois très nuageux avec un risque d'une petite averse, même si le temps pourrait rester sec dans certaines régions. Il fera doux avec des maxima qui approcheront 13 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré de sud-ouest. Vendredi, une perturbation atlantique devrait aborder notre pays avec un vent de sud-ouest qui se renforce. La nébulosité serait donc variable à parfois abondante avec, par moments, un peu de pluie ou une averse. Les maxima, de saison, seront de l'ordre de 12 degrés dans le centre du pays.