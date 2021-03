Australie: Sydney s'attend à ses pires inondations depuis des décennies

La ville australienne de Sydney se préparait dimanche à affronter les pires inondations depuis des décennies suite à des pluies record, qui ont fait déborder un barrage et entraîné des évacuations de masse.

Les services d'urgence ont ordonné aux habitants des zones basses de certaines parties de la ville de se mettre à l'abri en raison d'une situation pouvant "menacer leur vie" dans l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud.



Le barrage de Warragamba, qui fournit une grande partie de l'eau potable de Sydney, a débordé samedi après-midi, et des crues d'un niveau plus observé depuis 1961 sont attendues dans la rivière Hawkesbury en aval, selon les autorités.



"C'est l'une des plus importantes inondations que nous risquons de voir depuis très longtemps", a souligné un responsable du Bureau des services météorologiques, Justin Robinson.

Des évacuations sont en cours



De nombreuses évacuations ont déjà eu lieu suite à la montée des eaux et quelque 4.000 personnes supplémentaires pourraient être appelées à quitter leurs logements dans les prochains jours.



Ceux qui se trouvent dans les zones inondables "doivent partir immédiatement", a insisté le commissaire adjoint aux services d'urgence de l'Etat, Dean Storey. De nombreux évacués ont commencé à se rassembler samedi dans des centres au nord de la ville alors des pluies torrentielles s'abattaient sur la région.

La Première ministre de l'Etat Gladys Berejiklian s'est alarmée d'un "événement qui n'arrive qu'une fois par siècle" et a été qualifié de désastre national.



Le mauvais temps devrait à nouveau s'intensifier lundi au Nord de Sydney avant de s'améliorer plus tard dans la semaine, selon les services météo. Les conditions "vont encore être dangereuses", a estimé l'experte climatologue Agata Imielska, prédisant encore des pluies record dans les jours prochains.

Les services d'urgence ont reçu plus de 7.000 appels à l'aide et ont mené 650 opérations de sauvetage depuis jeudi. Ils ont dû faire appel à des renforts venus d'autes Etats.



L'Australie doit démarrer lundi la première grande phase de sa campagne de vaccination anti-covid pour le public. Les inondations pourraient créer des retards dans la région de Sydney.