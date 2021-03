Tensions chez les médecins généralistes: lassés par l'épidémie, des patients s'énervent dans leur cabinet

Les médecins généralistes doivent faire face à de plus en plus de patients énervés dans leur cabinet. Un médecin bruxellois a d'ailleurs affiché ce message dans sa salle d'attente: "Je ne suis pas responsable de l'épidémie, ni de la vaccination et je ne supporte plus d'être agressée en permanence".

Les patients se posent beaucoup de questions, ils sont parfois perdus face à la crise, ou bien ils en ont tout simplement marre de cette crise ou de la lenteur de la vaccination. Ils répercutent donc parfois cette frustration sur leur médecin.

Il y a des journées où l'on reçoit beaucoup de coups de téléphone

"Je peux comprendre que les gens se tournent vers leur médecin généraliste car ils nous font confiance. Mais c'est parfois usant. Il y a des journées où l'on reçoit beaucoup de coups de téléphone pour finalement répéter que, nous, on est aussi victimes du retard et que l'on ne sait pas accélérer les choses", témoigne Etienne Maniquet, médecin généraliste à Namur.

C'est plutôt logique, car ces médecins généralistes sont en première ligne, et les patients ont confiance en eux. Mais cela fatigue de nombreux médecins de devoir prendre le temps de répondre à certaines questions, dont les réponses ne dépendent pas d'eux.

La population montre des signes d'énervement

"C'est une situation compliquée de se faire accuser d'un problème alors qu'on y est pour rien. Je pense que les médecins vivent ça douloureusement. La population montre des signes d'énervement mais aussi de lassitude par rapport à la situation. C'est lié à la longueur de la situation, à la problématique de la communication et à des frustrations liées au chaos de la vaccination", estime Thomas Orban, président de la société scientifique de médecine générale.

Ces agressions ne sont pas ressenties par tous les médecins mais tous constatent effectivement qu'il y a davantage de tension.