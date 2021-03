Pour pouvoir rouvrir les écoles après Pâques, "il faut des mesures supplémentaires" estime Frank Vandenbroucke

Le comité de concertation a décidé vendredi de suspendre la mise en oeuvre du plan plein air et les mesures d'assouplissement dans l'enseignement communiquées il y a deux semaines. Aucune nouvelle mesure de restriction n'a pour l'heure été décidée.

Sur le plateau de l'émission 'C'est pas tous les jours dimanche', le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke dresse un tableau de la situation épidémiologique actuelle. "On ne vit pas une explosion des contaminations. Ce n'est heureusement pas le cas", explique-t-il. Pourtant, les hospitalisations et contaminations sont en hausse constante. "C'est une augmentation qui perdure et qui met une pression pénible sur les hôpitaux", indique Frank Vandenbroucke.

Un pari très risqué.

Deux dates avaient été fixées par les autorités: pouvoir rouvrir les écoles pour TOUS les élèves le 19 avril et rouvrir les cafés et restaurants le 1er mai. Pour réaliser cette ambition, il est primordial d'être prudent durant les prochaines semaines. Et pour le ministre Frank Vandenbroucke, cela doit passer par de nouvelles mesures.

"Si on se limite aux mesures décidées vendredi, c'est un pari très risqué. Je crois que pour s'assurer que l'on peut réaliser les ambitions qu'on s'est fixées pour après-Pâques, il faut des mesures supplémentaires", a insisté le ministre sur le plateau de l'émission.

Le ministre n'a cependant pas détaillé les diverses mesures qui pourraient être adoptées prochainement. "On est devant un choix. Si on dit qu'il est difficile de prendre des mesures d'envergure, alors il faut prendre des mesures fortes dans d'autres secteurs. Ne rien faire est un parti risqué sur une ambition très importante", s'est contenté de préciser Frank Vandenbroucke.

Les Communautés doivent se pencher sur les écoles

Vendredi dernier, le comité de concertation a demandé aux ministres de l'Enseignement des trois Communautés d'élaborer pour ce 22 mars un plan détaillé visant à limiter au plus vite les contamination dans les écoles. Le plan plein air qui devait commencer le mois prochain est suspendu à l'exception des activités pour les plus jeunes (jusqu'à 18 ans) pour un maximum de dix personnes, en plein air et sans nuitée. Les autres activités qui concernaient la culture, les cultes, l'événementiel ou encore les parcs d'attraction devront attendre au mieux après Pâques.