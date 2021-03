Marc Hirschi va débuter pour UAE-Team Emirates

(Belga) Marc Hirschi débutera lundi sous les couleurs d'UAE Team Emirates au Tour de Catalogne. Le Suisse de 22 ans a résilié son contrat avec DSM durant l'hiver pour rejoindre l'équipe émiratie. Il n'avait pas encore disputé de course cette saison.

Hirschi recevra le soutien de l'Espagnol David de la Cruz, du Portugais Rui Costa, des Colombiens Sebastian Molano et Camilo Ardila et des Américains Joe Dombrowski et Brandon McNulty. Révélation de la saison passée, avec une étape du Tour de France et la Flèche Wallonne dans son escarcelle, Hirschi avait créé la sensation en début d'année en résiliant son contrat avec DSM. Le Tour de Catalogne dure une semaine et s'achèvera dimanche. L'an passé, l'épreuve n'avait pu se tenir en raison de la pandémie de coronavirus. Le Colombien Miguel Angel Lopez est le dernier vainqueur, en 2019. (Belga)