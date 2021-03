Une ligne d'assistance pour les olympiens britanniques afin de signaler les abus

(Belga) Le Comité olympique britannique (BOA) a mis en place un service d'assistance spécial indépendant où les athlètes participant aux Jeux Olympiques de Tokyo pourront signaler les abus physiques et psychologiques. Cette décision intervient après que dix-sept anciennes gymnastes ont porté plainte contre la fédération britannique de gymnastique en raison des sévices physiques et psychologiques infligées par des entraîneurs pendant des années.

"Une des choses que nous voulons nous assurer quand nous irons à Tokyo, c'est que chaque athlète sache qui contacter en cas de problème dans cet environnement", a déclaré Andy Anson, directeur général du BOA, cité par le Mail on Sunday. "Il ne s'agira pas d'un supérieur hiérarchique, mais d'une personne extérieure à cette ligne. Cela peut être un membre de notre structure. Cela doit être un service d'assistance indépendant que tu peux appeler sans crainte de récrimination, c'est vraiment important. On le voit dans les entreprises où des politiques de dénonciation sont en vigueur, où quand quelqu'un dénonce des faits, il subit des répercussions. Cela ne peut pas être le cas. Il faut qu'une personne indépendante soit à l'écoute et que les athlètes se sentent parfaitement à l'aise pour parler à cette personne." Anson explique que cette ligne sera en place à Tokyo et que le Comité britannique "travaille à l'améliorer". "Il faut que ce soit pratique. Nous pouvons avoir toutes les politiques et procédures du monde, mais si elles ne sont pas applicables ou si les athlètes ne sentent pas que nous sommes de leur côté, alors elles ne sont pas bonnes." En Belgique, la fédération flamande (Gymfed) a connu une tempête l'été dernier, lorsque de nombreuses gymnastes ont témoigné de la violence psychologique et du harcèlement dont elles étaient victimes de la part des entraîneurs. Une commission d'enquête examine ces témoignages. (Belga)