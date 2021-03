Précisions sur l'organisation des activités pour jeunes

(Belga) La publication ce dimanche de l'arrêté ministériel consécutif au Comité de concertation de ce vendredi apporte quelques précisions sur les activités organisées pour les enfants et les jeunes.

Ainsi, les activités dans un contexte organisé, sans nuitée, pour les enfants et les jeunes jusqu'à l'âge de 18 ans accomplis, ne peuvent, à partir de ce lundi, avoir lieu que pour un ou plusieurs groupes de maximum 10 personnes, encadrants non compris, selon un communiqué de la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden. Pour les jeunes de 13 ans et plus, ces activités doivent être obligatoirement organisées à l'extérieur. Pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, ces activités sont, "dans la mesure du possible", organisées à l'extérieur. Les activités extérieures pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis en groupe de maximum 25 personnes ne sont donc plus possibles. L'arrêté confirme aussi la prolongation jusqu'au 18 avril inclus de l'interdiction de voyages non essentiels, sous réserve de l'approbation, par le Parlement, de l'accord de coopération relatif au respect de l'application de la quarantaine ou du test de dépistage obligatoires des voyageurs. Toutes les autres mesures sont prolongées jusqu'au 30 avril inclus. (Belga)