Quelques éclaircies parviendront à percer ce dimanche après-midi

(Belga) Malgré la persistance de la nébulosité matinale, le temps deviendra sec partout et quelques éclaircies se frayeront même un passage dans le ciel belge, indique l'Institut royal de météorologique (IRM) dimanche dans son bulletin de la mi-journée. Lundi, la semaine commencera également en clair-obscur.

Dimanche, les nuages resteront majoritairement prédominants durant l'après-midi. Puis, graduellement, les éclaircies pourraient devenir plus nombreuses depuis le nord sur le centre et l'ouest du pays. Le mercure marquera entre 3°C et 9°C, sous un vent modéré à parfois assez fort en bord de mer. Durant la nuit, les éclaircies s'élargiront par endroits puis, en cours de nuit, la nébulosité redeviendra abondante dans l'intérieur des terres mais le temps restera généralement sec. Éventuellement, quelques gouttes de pluie ou un flocon en Hautes­ Fagnes donneront le change. Un peu de brouillard, parfois givrant, pourra se former sur le relief. Les minima varieront de ­2°C en Haute Ardenne à +4°C à la mer, sous un vent faible à modéré. Lundi, la journée restera majoritairement très nuageuse dans l'intérieur des terres avec un risque d'une ondée éparse. Mardi, le temps redeviendra sec sous un ciel partiellement voire très nuageux. Mais le ciel devrait se dégager dans l'ouest en fin d'après­ midi. Les températures maximales, comprises entre 6°C et 12°C, correspondront aux valeurs de saison. (Belga)