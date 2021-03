Incendie d'habitations dans le Tournaisis

(Belga) Un incendie s'est déclaré dimanche après-midi dans une maison de Rumes, près de Tournai. Via les toitures, le feu s'est propagé à des maison attenantes. L'intervention des pompiers est toujours en cours.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alerté dimanche après-midi, vers 15h50, qu'un incendie s'était déclaré dans une maison située au n°17 de la rue Bonnet à Taintignies, dans l'entité de Rumes. Venant des casernes de Tournai et d'Antoing, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été envoyés sur place. A l'arrivée des pompiers, une importante colonne de fumée se dégageait déjà de la toiture. L'incendie s'est rapidement étendu, via les toitures, aux toits des maisons se situant de part et d'autre de la maison en feu. Les pompiers connaissent de gros problèmes d'accès au foyer principal de l'incendie. Les engins d'élévation ne permettant pas d'intervenir, les secouristes vont devoir intervenir avec des échelles « de pied » pour accéder au cœur du foyer. A 16h30, l'intervention était toujours en cours. NNNN (Belga)