Poutine s'offre un week-end dans la taïga, au volant d'un tout-terrain

Vladimir Poutine s'est offert un week-end dans la taïga sibérienne, en conduisant un véhicule tout-terrain et se promenant dans les neiges accompagné de son ministre de la Défense, a indiqué dimanche le Kremlin.

Vêtus de doudounes sombres et tête nue, le président russe, 68 ans, et le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, 65 ans, ont fait une balade au milieu des forêts enneigées, en traversant un pont de corde et en observant des animaux sauvages aux jumelles, selon des images télévisées diffusées par le Kremlin.

Les deux hommes ont ensuite visité un atelier dans la taïga où M. Choïgou a montré à M. Poutine ce qu'il bricolait avec du bois lors de ses loisirs.

"Le président fait des balades à pied avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou" en Sibérie, a laconiquement commenté le Kremlin dans un communiqué, en publiant une dizaine de photos de ce déplacement, sans toutefois préciser l'endroit où elles ont été prises.

Sur plusieurs images, le président et le ministre apparaissent en costumes d'hiver bruns décorés d'une fourrure blanche et en valenki - bottes de feutre traditionnelles russes -, en train de manger autour d'une table en bois en plein air.

Ils s'offrent ensuite une balade en véhicule tout-terrain, Vladimir Poutine, tout sourire, ayant pris la place du conducteur.

Le président russe cultive depuis des années son image d'un homme fort, en affichant régulièrement sa bonne forme physique.

Il s'est déjà montré ces dernières années dans la taïga sibérienne en train de s'adonner à la pêche sous-marine, de piloter un bateau et de bronzer torse nu.

On l'a vu également plonger en sous-marin au fond du lac Baïkal, piloter une Formule 1, voler en bombardier ou neutraliser un tigre.