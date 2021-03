AstraZeneca affirme que son vaccin est efficace à 79% et sans risque de caillots après des tests américains

Le laboratoire AstraZeneca a affirmé lundi que son vaccin était efficace à 79% contre le Covid-19 et n'augmente pas le risque de caillots, après l'essai clinique mené aux Etats-Unis.



Le vaccin est efficace à 80% pour les personnes âgées de plus de 65 ans, a-t-il affirmé alors que plusieurs pays ont renoncé à le prescrire aux plus âgés en raison d'un manque de données lors des précédents essais.